شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. 180 قتيلًا بسبب الإعصار هيلين والان نبدء بالتفاصيل

دمار هائل

الدمام - شريف احمد - قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن الرئيس جو بايدن أرسل ما يصل إلى ألف جندي للمساعدة في المناطق التي ضربها الإعصار هيلين.وقال البيان إن الجنود المتمركزين في ولاية نورث كارولينا، سيساعدون في تقديم المواد الغذائية والمياه وغيرها من السلع الأساسية في المنطقة المتضررة.ولقي 180 شخصا حتفهم جراء الإعصار، حسبما ذكرت شبكة (سي ان ان) الإخبارية الأمريكية.في غضون ذلك، مازال أكثر من مليون شخص بدون كهرباء في جنوب شرق الولايات المتحدة، بعدما خلف الإعصار هيلين دمارا عبر ست ولايات الأسبوع الماضي.وأظهرت البيانات المنشورة على موقع "باور أوتدج" الإلكتروني، أن نحو 3ر1 مليون شخص مازالوا بدون كهرباء في المنطقة، من بينهم نحو 500 ألف شخص في ساوث كارولينا وحدها.وتتصدى السلطات للأضرار الكارثية، فيما أوقف حاكم جورجيا بريان كيمب أمس الثلاثاء، بشكل مؤقت، تحصيل ضريبة البنزين في الولاية بأمر تنفيذي لإغاثة المجتمعات التي أصبحت معتمدة على الوقود لتزويد منازلها بالطاقة.