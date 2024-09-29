قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 40 فلسطينيًا في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 40 فلسطينيًا، خلال عمليات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن من بين المعتقلين نساء وأطفال، وأسرى سابقون، كما وثّق النادي اعتقال أكثر من 11 ألف فلسطيني من الضفة الغربية منذ مطلع أكتوبر الماضي، إلى جانب اعتقال العشرات من العمال الفلسطينيين، والآلاف من قطاع غزة.

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