شكرا لقرائتكم خبر عن بـ550 حالة.. ارتفاع عدد مصابي الحصبة في ألمانيا خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد المصابين بالحصبة في ألمانيا خلال هذا العام مقارنة بسنوات سابقة. وقالت متحدثة باسم معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض ردًا على استفسار إنه حتى، أمس الخميس، سجل المعهد حوالي 550 حالة إصابة بالحصبة، مضيفة أن الغالبية العظمى من المصابين لم يتم تطعيمهم. وللمقارنة، سجل المعهد عام 2023 إجمالا 79 حالة فقط.

وأشار المعهد إلى أنه كان هناك عدد أكبر بكثير من الحالات في السنوات السابقة، حيث تم تسجيل حوالي 2470 حالة في عام 2015 وحوالي 1770 حالة في عام 2013 ووفقا للبيانات، تراوحت أعمار المصابين هذا العام بين شهور و75 عاما. الأطفال أبرز المصابين ويصاب بالحصبة الأطفال على وجه الخصوص في العامين الأولين من الحياة. ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة حتى الآن. وقالت متحدثة باسم المعهد إنه يمكن إرجاع انتشار مرض الحصبة إلى مصابين قادمين من الخارج نقلوا العدوى إلى آخرين في ألمانيا، موضحة أن هذا ينطبق هذا العام على ما يقرب من 15% من الحالات.

وتعد الحصبة واحدة من أكثر الأمراض المعدية ويمكن أن تهدد الحياة في بعض الأحيان. وتنتقل - من بين أمور أخرى - عن طريق الرذاذ والهباء الجوي الذي ينطلق عند التحدث والسعال والعطس.