كتائب القسام: اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة شرق رفح

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في شرق حي التنور بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان لها اليوم، إنها تمكنت من استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل منزل في المدينة، ما أسفر عن وقوع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأكدت كتائب القسام أن مقاتليها نجحوا في إصابة الدبابة الإسرائيلية المتقدمة في المنطقة، حيث استهدفوها بقذيفة "الياسين 105" شرق حي التنور، مشيرة إلى أن الهجوم أصاب الدبابة بشكل مباشر وألحق بها أضراراً كبيرة. وتعد "الياسين 105" واحدة من أحدث القذائف التي تستخدمها المقاومة الفلسطينية ضد أهداف مدرعة.

وتشهد مدينة رفح منذ ساعات الصباح اشتباكات متواصلة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال التي تحاول التوغل في مناطق متفرقة من جنوب القطاع. وأوضحت كتائب القسام أن قواتها تمكنت من التصدي لهذه القوات باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما أدى إلى تعطيل تقدم قوات العدو.

وجددت كتائب القسام تأكيدها على مواصلة التصدي لأي محاولات توغل جديدة في القطاع، مشيرة إلى أن مقاومتها مستمرة حتى دحر الاحتلال من كافة الأراضي الفلسطينية. وتأتي هذه الاشتباكات في وقت تشهد فيه مناطق مختلفة من قطاع غزة تصعيداً عسكرياً حاداً، حيث يواصل الاحتلال شن غارات جوية وقصف مدفعي على المناطق السكنية.

وتشير مصادر ميدانية إلى أن التوتر في المنطقة قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد خلال الساعات القادمة، خاصة مع استمرار محاولات التوغل الإسرائيلي واستهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

الخارجية الروسية: ملتزمون باستكمال التحقيق الدولي في هجمات "السيل الشمالي"

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم ، أن روسيا عازمة على استكمال التحقيق في الهجمات الإرهابية التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" بهدف كشف الحقيقة للجميع.

جاء تصريح زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة على هامش منتدى المرأة الأوراسي في سان بطرسبورغ، حيث أشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي حدد 26 سبتمبر الجاري موعداً لعقد جلسة لمناقشة الهجمات الإرهابية التي طالت "السيل الشمالي".

وقالت زاخاروفا: "نحن ملتزمون باستكمال التحقيق في الهجمات الإرهابية التي وقعت في سبتمبر 2022 على خطوط 'السيل الشمالي'، وسنواصل جهودنا على كافة الأصعدة، بما في ذلك ضمن الأطر الدولية متعددة الأطراف، لضمان كشف الحقيقة للعامة. الاجتماع المقبل لمجلس الأمن الدولي سيكون في 26 سبتمبر لمتابعة هذا الملف."

في سياق متصل، قال المستشار الألماني أولاف شولتس في مقابلة مع قناة ZDF التلفزيونية: "من الواضح بالنسبة لي أن هذا الحادث يجب أن يتم التحقيق فيه بالكامل، ونحن ملتزمون بضمان عدم إخفاء أي شيء، وسيتم محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات."

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية ألمانية أن المدعي العام الألماني أصدر مذكرة اعتقال بحق مواطن أوكراني يُدعى فلاديمير جورافليف، غواص من كييف، على خلفية تفجير خط أنابيب الغاز.

يذكر أن في 26 سبتمبر 2022، وقعت سلسلة انفجارات في خطي أنابيب "السيل الشمالي 1" و"السيل الشمالي 2"، مما أدى إلى وقف إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا، وفتحت النيابة العامة الروسية تحقيقاً جنائياً بتهمة "عمل إرهابي دولي" وفقاً للقانون الجنائي الروسي.