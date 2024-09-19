أوستن: أكّدت باتصال مع غالانت أولوية التوصل لحل دبلوماسي للصراع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

ذكر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أنّه تحدث يوم أمس مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت لـ"مراجعة التطورات الإقليمية وتأكيد دعمنا الثابت لإسرائيل" في وقت تواصل في إسرائيل حربها على غزة واعتداءاتها على لبنان والتي كانت آخر تفجيرات أجهزة الاتصال في مناطق لبنانية.

ولفت، في تصريح، إلى "أنني شددت على التزام الولايات المتحدة بجهود تهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط وردع الخصوم الإقليميين"، مضيفًا "أكدت على أولوية التوصل إلى حل دبلوماسي دائم للصراع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية".

كما أشار أوستن إلى "أنني أكدت خلال اتصالي بنظيري الإسرائيلي على أولوية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".