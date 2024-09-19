شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات الأوكرانية تسقط صاروخًا و42 طائرة مسيرة روسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، في بيان اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت صاروخًا و42 طائرة مسيرة روسية خلال الليل.

ورصدت الرادارات الأوكرانية ما مجموعه 46 هدفًا جويًا في المجال الجوي الأوكراني"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم). حرب روسيا وأوكرانيا واستهدف الغزاة منطقة خاركيف باستخدام ثلاثة صواريخ من طراز إس300- وإس400- أطلقت من منطقة بيلجورود، وصاروخ جوي موجه من طراز كيه إتش69/59- أطلق من الجزء المحتل من منطقة زابوريجيا.

هذا بالإضافة إلى 42 طائرة مسيرة، أطلقت إطلاقها من منطقتي بريمورسك-أختارسك وكورسك)". إسقاط 42 طائرة مسيرة وأُسقط ما مجموعه 42 طائرة مسيرة هجومية وصاروخ موجه.

وأعلنت أوكرانيا تفعيل الدفاعات الجوية في مناطق دنيبروبتروفسك، كييف، فينيتسا، زيتومير، ريفني، تشيركاسي، كيروفوهراد، ميكولايف، وخيرسون.

