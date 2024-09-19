شكرا لقرائتكم خبر عن صور| حرائق غابات مدمرة تواصل اجتياح البرتغال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة أنباء لوسا البرتغالية اليوم الأربعاء، أن حرائق الغابات التي تستعر في البرتغال أضرت بنحو 1060 كيلومترًا مربعًا من الأراضي بعد 4 أيام تقريبا.

وكانت مناطق أفيرو وبورتو وفيزيو في شمال ووسط البلاد هي الأكثر تضررا.

وفيات وإصابات وبحسب أحدث حصيلة رسمية من وكالة الحماية المدنية البرتغالية، هناك خمس وفيات، أربعة رجال إطفاء ومدني، و 59 إصابة من بينهم 10 حالات خطيرة، وأشارت تقارير إلى وفاة سبعة أشخاص أمس الثلاثاء.

وتم إجلاء مئات الأشخاص إلى أماكن آمنة في الأيام القليلة الماضية، وتمكن معظمهم، باستثناء نحو 60، من العودة إلى منازلهم.