بوريل: من يقف وراء الهجمات في لبنان يهدف إلى نشر الإرهاب

أكد مفوض السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، "أنني أدين بشدة الهجوم الجديد في لبنان الذي تسبب في عدد كبير من الإصابات"، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي عبر تفجير أجهزة اتصال لاسلكية.

وقال: "عشوائية الهجمات بلبنان غير مقبولة بسبب الأضرار الحتمية على المدنيين"، معلنًا أن "من يقف وراء هذه الهجمات يهدف إلى نشر الإرهاب في لبنان".