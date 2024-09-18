أعلن خفر السواحل الياباني، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين نحو البحر".
كما اشارت وكالة "كيودو" اليابانية الى أن "كوريا الشمالية أطلقت فيما يبدو صاروخًا باليستيًا".
وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة، نقلاً عن خفر السواحل الياباني، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا ثانيًا يبدو أنه سقط في البحر"، موضحة أن "الصاروخ الثاني الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".
ونقلت "يونهاب" عن رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن الجيش "رصد عمليات الإطلاق في حوالي الساعة 6:50 صباحًا من منطقة كايشون الشمالية في مقاطعة جنوب فيونغان، شمال بيونغ يانغ".
كانت هذه تفاصيل خبر خفر السواحل الياباني: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين نحو البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.