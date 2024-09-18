خفر السواحل الياباني: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين نحو البحر

أعلن خفر السواحل الياباني، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين نحو البحر".

كما اشارت وكالة "كيودو" اليابانية الى أن "كوريا الشمالية أطلقت فيما يبدو صاروخًا باليستيًا".

وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة، نقلاً عن خفر السواحل الياباني، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا ثانيًا يبدو أنه سقط في البحر"، موضحة أن "الصاروخ الثاني الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".

ونقلت "يونهاب" عن رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن الجيش "رصد عمليات الإطلاق في حوالي الساعة 6:50 صباحًا من منطقة كايشون الشمالية في مقاطعة جنوب فيونغان، شمال بيونغ يانغ".