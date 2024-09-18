شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا تستعد لأجواء أكثر جفافًا بعد هطول أمطار غزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنتظر بولندا طقسا أفضل عقب فترة طويلة من هطول أمطار غزيرة جلبت فيضانات مدمرة إلى أنحاء من البلاد.

وتعرضت البلاد لما يسميه خبراء الأرصاد منخفض جنوة، وهو نظام منخفض جوي بطيء الحركة يتشكل جنوب جبال الألب في منطقة جنوة.

ونقلت وكالة أنباء (بي إيه بي) عن معهد الأرصاد الجوية أن هذا النظام يجلب أمطارا غزيرة، لكنه يبتعد الآن عن بولندا في الاتجاه الجنوبي الغربي. أمطار أوروبا وبينما ستظل جبهات الأمطار تجلب الأمطار إلى سلوفاكيا والتشيك، يتزايد تعرض بولندا لمنطقة ضغط مرتفع تمتد فوق شمالي أوروبا.

وتجلب منطقة الضغط المرتفع هواء قاريا جافا من الشرق، خاصة إلى شمالي البلاد.

وشهدت أجزاء شاسعة من بولندا اليوم طقسا دافئا ومشمسا فيما وصلت درجات الحرارة إلى 27 درجة مئوية، ولم تشر الأرصاد الجوية إلى احتمال هطول أمطار ليلة الثلاثاء- الأربعاء.