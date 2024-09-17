نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر في الإدارة الأميركية، تأكيده انه "سنجد طريقة للتعامل مع أي شخص يتولى منصب وزير الدفاع في إسرائيل".
وشدد المصدر على ان "غدعون ساعر غير معروف خارج إسرائيل ولن يتمتع بنفس العلاقة الوثيقة مع واشنطن التي تمتع بها وزير الدفاع الحالي يوآف غالانت".
من جهتها، افادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن هناك خشية أن ترد واشنطن على إقالة غالانت بعدم دعم إسرائيل في مواجهة الجنائية الدولية، مؤكدة ان "غالانت كان مسؤولا عن حل مشكلة عرقلة شحنة الأسلحة الأمبركية بالتواصل مع واشنطن".
كانت هذه تفاصيل خبر هآرتس عن مصدر في الإدارة الأميركية: سنجد طريقة للتعامل مع أي شخص يتولى منصب وزير الدفاع في إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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