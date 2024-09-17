شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان حالة الطوارئ في بولندا لمدة 30 يومًا بسبب الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

فيضانات بولندا

مواجهة الفيضانات العارمة

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة البولندية اليوم الاثنين، حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا في مناطق بجنوب غرب البلاد التي عصفت بها فيضانات شديدة.وتسري حالة الطوارئ على أجزاء من سيليزيا السفلى، وسيليزيا وأوبولي.وتسمح حالة الطوارئ للسلطات بأن تـأمر بسهولة أكبر بإخلاء بعض الأماكن والمناطق والمنشآت، كما يمكنها منع المواطنين من التواجد في بعض الأماكن.وتسبب استمرار هطول الأمطار في حدوث فيضانات في جنوب غرب بولندا على الحدود مع جمهورية التشيك، وفي بلدة كوتسكو الصغيرة بسيليزيا السفلى، غمرت المياه شوارع بأكملها، مما أسفر عن وفاة شخص واحد على الأقل.وتعرضت بلدة جوكاوازي في منطقة أوبولي لأضرار بالغة جراء مياه الفيضانات.وتضررت بلدة نيسا في منطقة أوبولي بشكل خاص، إذ غمرت مياه نهر نيسا كوتسكو المستشفى المحلي بالمنطقة، فيما أُخلي المستشفى تمامًا، وفقا لخدمة الصحة الوطنية "ان اف زد".وكان رئيس وزراء بولندا، دونالد توسك، قد دعا إلى اجتماع طارئ للحكومة صباح اليوم الاثنين، لبحث سبل مواجهة الفيضانات العارمة التي ضربت جنوب غرب البلاد.وقال توسك إنه صاغ مرسومًا لإعلان حالة الكارثة الطبيعية، وهو بانتظار موافقة مجلس الوزراء.