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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شرقي إندونيسيا

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واس- جاكرتا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم، الساحل الجنوبي لجزيرة جاوة، شرقي إندونيسيا.
وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 94 كيلومترًا جنوب غرب منطقة سوكابومي بإقليم جاوة الغربية، وفي عمق 65 كيلومترًا أسفل المحيط الهندي.
ولم ترد حتى الآن، أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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