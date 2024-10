شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: "الهزيمة" سبب طلب هاريس إجراء مناظرة أخرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الجمهوري الحالي للرئاسة، دونالد ترامب رفضه إجراء مناظرة أخرى ضد منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس.وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال الرئيس السابق إنه فاز في مناظرته الأولى ضد هاريس مساء الثلاثاء، ودلل على ذلك بأن حملة هاريس قد تحدته وطالبت بإجراء مناظرة أخرى بعد انتهاء المناظرة الأولى مباشرة.وكتب ترامب في منشوره يوم الخميس: عندما يخسر ملاكم مباراة، تكون أول كلمات يقولها هي "أريد إعادة المباراة"، والاستطلاعات تظهر بوضوح أني فزت بالمناظرة ضد الرفيقة كامالا هاريس، مرشحة الديمقراطيين اليسارية الراديكالية، ليلة الثلاثاء، وسرعان ما دعت إلى مناظرة ثانية". التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)أضاف: "كامالا يجب أن تركز على ما كان ينبغي عليها فعله خلال السنوات الأربع الماضية تقريبًا، لن تكون هناك مناظرة ثالثة".وبعد أقل من ساعة من إرسال هذا المنشور، دعت هاريس مرة أخرى إلى إجراء مناظرة أخرى، وقالت في تجمع انتخابي في شارلوت، كارولاينا الشمالية: "قبل ليلتين، كان لدينا أول مناظرة بيني ودونالد ترامب، وأعتقد أننا مدينون للناخبين بمناظرة أخرى".ومن المقرر أن يلتقي المرشحان لمنصب نائب الرئيس، الجمهوري السيناتور جي دي فانس من أوهايو، والحاكم الديمقراطي تيم وولز من مينيسوتا، في أول أكتوبر في مناظرة وحيدة بينهما.