شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل 7 شروط تحكم مناظرة دونالد ترامب وكامالا هاريس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شبكة ABC News رسميًا قواعد المناظرة الرئاسية بين نائب الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب، مشيرة إلى أن كلا المرشحين اتفقا على الشكل.

وتعكس قواعد ABC، التي جرت مشاركتها لأول مرة مع الحملات الشهر الماضي، إلى حد كبير شكل المناظرة الرئاسية التي أجرتها شبكة CNN في يونيو بين ترامب والرئيس جو بايدن. شروط المناظرة - كتم صوت ميكروفونات المرشحين عندما يتحدث الخصم.

- لن يكون هناك جمهور.

- لن يُسمح للمرشحين بكتابة الملاحظات.

- لا يمكن لأي موظف زيارتهم خلال الاستراحتين الإعلانيتين.

- لا يجوز للمرشحين طرح الأسئلة على بعضهم البعض.

- سيحصل المرشحون على إجابات للأسئلة مدتها دقيقتان، وتفنيدات مدتها دقيقتان، ودقيقة إضافية للمتابعة أو التوضيحات أو الردود. العملة الافتراضية وفقًا لـ ABC News، فاز ترامب بقلب العملة الافتراضية لتحديد موضع المنصة وترتيب البيانات الختامية في أثناء المناظرة.

واختار ترامب تقديم البيان الختامي الأخير، واختارت هاريس موقع المنصة المناسب على الشاشة.