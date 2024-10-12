إصابة أمنية سمير لاعبة فريق كرة القدم بقطع في الرباط الصليبي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد شادي محمد، مدير جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي ، أن الأشعة التي خضعت لها أمنية سمير، لاعبة الفريق الأول لكرة القدم، أثبتت إصابتها بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

وتعرضت اللاعبة للإصابة خلال مشاركتها مع فريق الأهلي أمام الزمالك في المباراة التي جمعتهما عصر الجمعة الماضي بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الممتاز.

وجاءت إصابة أمنية سمير عقب التحام مشترك بينها وبين إحدى اللاعبات بالزمالك، في مباراة الفريقين التي انتهت لصالح الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

دوري الكرة النسائية| الأهلي يفوز على وادي دجلة بهدف نظيف

الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي فاز اليوم على نظيره وادي دجلة بهدف نظيف، سجلته اللاعبة حبيبة عصام في الدقيقة ٩٥ من أحداث المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز، ليرفع الأهلي رصيده إلى ٦ نقاط بعدما فاز في المباراة الأولى على حساب الزمالك في افتتاح منافسات المسابقة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من مها الدمرداش في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش وحبيبة عمر ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف، وخط الوسط: نادين محمد ولولو نصر وحبيبة عصام، وخط الهجوم: منة طارق وميا داردن وتشارتي روبن؛ وأجرى المدير الفني تغييرًا وحيدُا بمشاركة مريم عفيفي بدلًا من تشارتي روبن في الدقيقة ٩٧.

الشوط الأول:

بدأ الشوط الأول بحماس كبير بين لاعبات الفريقين، ووسط محاولات من الأهلي مع الضغط المتقدم على دفاعات وادي دجلة.

في الدقيقة ١٨ تصويبة قوية حملت توقيع منة طارق تعلو القائم الأيمن لمرمى وادي دجلة قليلًا، تواصل بعدها لاعبات الأهلي عدة محاولات لاختراق دفاع المنافس.

ومع مواصلة الضغط يستغل الثنائي منه طارق وميا داردن ركنية للأهلي في الدقيقة ٢١ لتشكيل خطورة على مرمى دجلة، قبل أن يحولها دفاع المنافس إلى ركنية جديدة.

في الدقيقة ٢٤ تنقذ رودينا عبد الرسول فرصة حقيقية للاعبة وادي دجلة، قبل أن تنفرد بمرمى الأهلي، بعدها ينحصر اللعب في منتصف الملعب لعدة دقائق.

مع الدقيقة ٢٨ تصوب منة طارق الكرة من ضربة ثابتة بشكل مميز للغاية تنقذها حارسة مرمى وادي دجلة بصعوبة، لتتوالى بعدها محاولات للاعبات الأهلي حبيبة عصام ومنة طارق والأمريكية ميا داردن في مواجهة دفاع دجلة المتماسك.

حاولت لاعبات الأهلي في أكثر من فرصة مع نهاية شوط المباراة الأول للوصول إلى مرمى وادي دجلة، الذي لجأ للدفاع المتقدم واستغلال المرتدات السريعة.

الشوط الثاني:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني تصدت مها الدمرداش حارس المرمى لفرصة هدف محقق من تصويبة قوية عن طريق الجناح الأيمن لوادي دجلة.

ويتبادل الفريقان المحاولات الهجومية على مرمى كل منهما مع الدقائق الأولى لأحداث الشوط الثاني، ولكن وسط يقظة دفاعية من الفريقين.

الدقيقة ٥٤ تشهد تألق الحارسة مها الدمرداش في الذود عن مرماها والتصدي لهجمة مركبة من وادي دجلة بإبعاد تصويبة قوية وإبعاد آخر للكرة بعد متابعة مهاجمة وادي دجلة للتصدي.

الدقيقة ٦٠ تستقبل تشارتي روبن عرضية مميزة داخل منطقة الجزاء، من كرة ثابتة عن طريق منة طارق، لكن تصدى لها دفاع وحارسة دجلة بإبعاد الكرة.

في الدقيقة ٦٥ تستقبل لولو نصر عرضية رائعة من تشارتي روبن على حدود منطقة الجزاء، وتصوب مباشرة كرة صاروخية أعلى مرمى وادي دجلة بقليل.

في الدقيقة ٦٨ ترسل حبيبة عصام عرضية مميزة لميا داردن في محاولة جديدة يتصدى لها دفاعات دجلة، ويمتلك بعدها الأهلي مجريات اللعب بضغط هجومي مكثف ومحاولات عن طريق العرضيات والاختراق من أطراف الملعب.

تتوالى محاولات الأهلي لاختراق دفاعات دجلة الذي تراجع بعد حصول إحدى لاعباته على الكارت الأحمر للخشونة المفرطة.

في الدقيقة ٨٥ تمر منة طارق بعد مراوغة أكثر من لاعبة في الجبهة اليسرى، وترسل عرضية أرضية مميزة تنتهي بتصويبة قوية من حبيبة عصام تبعد عن مرمى وادي دجلة بقليل.

تتوالى المحاولات للاعبات الأهلي بتكثيف الضغط الهجومي، وفي الدقيقة ٨٨ ترسل النيجيرية تشارتي عرضية رائعة على رأس حبيبة عصام، التي صوبت بشكل جيد تبعد عن مرمى دجلة بقليل.

لم تتوقف لاعبات الأهلي عن الضغط الهجومي المتنوع مع نهاية أحداث المباراة سعيًا لتحقيق الثلاث نقاط، في الدقيقة ٩٠ تشهد تصويبة صاروخية للاعبة لولو نصر على يسار حارسة دجلة التي تصدت لها بصعوبة.

في الدقيقة ٩٥ تنجح حبيبة عصام في تسجيل هدف رائع حينما استقبلت عرضية أرضية على حدود منطقة الجزاء، لتقوم بالدوران والتصويب علي يمين حارسة وادي دجلة لتسكن الشباك ويتقدم الأهلي بالهدف الأول.