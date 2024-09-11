شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. باكستان تنتظر طقسًا صعبًا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية أن الطقس الحار والجاف سيستمر في معظم أنحاء البلاد اليوم الأربعاء، في الوقت الذي قد يشهد فيه سكان بوتوهار، وجيلجيت - بلتستان، وكشمير، ومرتفعات خيبر باختونخوا، أمطارًا ورياحًا أو عواصف رعدية متفرقة.

وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أو باكستان، أن البلاد لا تزال تشهد طقسًا حارًا وجافًا، إذ تسود الأجواء القارية معظم المناطق.

ومع ذلك، تؤثر موجة غربية سطحية على المناطق العليا من البلاد، ما يثير توقعات بهطول أمطار وعواصف رعدية في بعض المناطق.

وسُجلت خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية عواصف رعدية متفرقة في شمال شرق البنجاب، وشمال بلوشستان الشمالية وكالام.