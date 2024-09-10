أعلنت قيادة الجيش اللبناني- مديرية التّوجيه، في بيان، أنّ "بتاريخ 10/9/2024، وضمن إطار التّدابير الأمنيّة الّتي تقوم بها المؤسّسة العسكريّة في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دوريّة من مديريّة المخابرات، 5 مواطنين وفقًا لما يلي:
- توقيف المواطنين (ا. م.) و(ر. س.) و(م. س.) في بلدتَي فنيدق ودير عمار- الشمال لإطلاقهم النّار، وضُبطت في حوزتهم رمّانة يدويّة، كميّة من الذّخائر الحربيّة وأعتدة عسكريّة.
- توقيف المواطنَين (ع. ن.) و(ا. ن.) في منطقة الهرمل- البقاع، لإقدامهما على إطلاق النّار.
- دهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا- البقاع، وضبط كميّة كبيرة من حبوب الكبتاغون ومبلغ مالي مزوّر، بالإضافة إلى أعتدة عسكريّة".
وأشارت إلى أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف 5 مواطنين لإطلاقهم النار وضبط كمية من الكبتاغون خلال مداهمات في حورتعلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.