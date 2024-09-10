الجيش: توقيف 5 مواطنين لإطلاقهم النار وضبط كمية من الكبتاغون خلال مداهمات في حورتعلا

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديرية التّوجيه، في بيان، أنّ "بتاريخ 10/9/2024، وضمن إطار التّدابير الأمنيّة الّتي تقوم بها المؤسّسة العسكريّة في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دوريّة من مديريّة المخابرات، 5 مواطنين وفقًا لما يلي:

- توقيف المواطنين (ا. م.) و(ر. س.) و(م. س.) في بلدتَي ​فنيدق​ و​دير عمار​- الشمال لإطلاقهم النّار، وضُبطت في حوزتهم رمّانة يدويّة، كميّة من الذّخائر الحربيّة وأعتدة عسكريّة.

- توقيف المواطنَين (ع. ن.) و(ا. ن.) في منطقة ​الهرمل​- البقاع، لإقدامهما على إطلاق النّار.

- دهم منازل مطلوبين في بلدة ​حورتعلا​- البقاع، وضبط كميّة كبيرة من حبوب الكبتاغون ومبلغ مالي مزوّر، بالإضافة إلى أعتدة عسكريّة".

وأشارت إلى أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".