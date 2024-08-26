شكرا لقرائتكم خبر عن وسط هبوب رياح قوية عبر بحر إيجة.. اليونان تتأهب لمزيد من حرائق الغابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتأهب اليونان تحسبًا لاندلاع مزيد من حرائق الغابات وسط هبوب رياح قوية من جهة الشمال عبر بحر إيجه. وهناك خطر كبير للغاية لاندلاع حرائق في أثينا ومنطقة أتيكا المحيطة بها، وشبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة إيفيا وجزيرتي ساموثراكي وثاسوس شمال بحر إيجه، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مع هبوب العواصف على البر الرئيسي بعد ظهر اليوم الاثنين. حرائق متعددة واندلع 81 حريقا في الغابات خلال 72 ساعة حتي الساعة السادسة والنصف مساء أمس الأحد، منها حريق اندلع في واد عميق يتعذر الوصول إليه في جبل أوليمبوس، أعلى قمة في اليونان.

وتعرضت اليونان لموجات حرارة وحرائق غابات خلال الصيف الجاري، حيث أدى تغير المناخ إلى زيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة. ومن المتوقع كذلك أن تؤثر الحرارة والعواصف على دول البلقان ومنطقة البحر المتوسط اليوم الاثنين.

