"غزة ستعود للفلسطينيين".. وزيرة خارجية ألمانيا تحذر من دعوات التهجير

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (ا ف ب)

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إسرائيل إلى ضبط النفس في الحرب التي تشنها في قطاع غزة، معتبرة أن من الضروري حصول "إدارة أقل حدة للعمليات" العسكرية.

وقالت بيربوك أنه "لا يمكن أن تستمر معاناة هذا العدد الكبير من الأشخاص. نحتاج إلى إدارة أقل حدة للعمليات"، وأضافت "يتضح يوما بعد يوم أن الجيش الإسرائيلي ينبغي أن يبذل المزيد لحماية المدنيين في غزة. ويجب أن توجد سبل لمحاربة حماس من دون أن يعاني الكثير من الفلسطينيين".

وأكدت الوزيرة دعم بلادها غير المشروط لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، قائلة "أعيد التأكيد أن بلادكم يمكنها أن تعوّل بقوة على تضامننا في مكافحة الإرهاب الأعمى الذي يريد محو إسرائيل عن الخارطة. الحرب كانت لتنتهي منذ فترة طويلة لولا مواصلة حماس القتال المجنون بشكل متطرف".

لكنها أشارت إلى ضرورة أن تتخذ إسرائيل كل الجوانب في الاعتبار من "طريقة شن الجيش الإسرائيلي لهذه الحرب والطريقة التي تفكر فيها الحكومة في مرحلة ما بعد الحرب والطريقة التي تنظر فيها الحكومة الإسرائيلية لمعاناة الفلسطينيين، كل ذلك يؤثر على أمن إسرائيل".

كما حذرت بيربوك من دعوات وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف لـ"تهجير الفلسطينيين من غزة وبناء مستوطنات، مؤكدة أن "غزة تعود إلى الفلسطينيين وهذا لا رجوع عنه. يجب ألا يطردوا من غزة".