شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: مسلسل عايشة الدور.. 3 أبراج ترفض العودة للإكس مرة تانية زى عايشة والان مع تفاصيل الخبر

طلب راشد "عمر الشناوى" خلال أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل عايشة الدور، طليق عايشة "دنيا سمير غانم" أن يعود لها مرة أخرى، ولكنها رفضت بسبب أنه تركهم وحدهم وهى اعتمدت على نفسها فى تربية الأولاد، وفى إطار هذا السياق، نستعرض أبراج فلكية ترفض العودة مرة أخرى للحبيب السابق، وفقاً لما ذكره موقع "timesofindia".

مسلسل عايشة الدور.. أبراج ترفض العودة للحبيب السابق برج الحمل

عندما ينفصل مولود برج الحمل، عن الحبيب يطوى صفحة علاقته به ويعتبره من الماضى، ولأنه شخصية طموحة يبحث عن تحديات وبدايات جديدة، ولذلك يعتبر عودته للحبيب السابق ما هى إلا بمثابة تراجع فى حياته الأمر الذى يرفضه تماماً.

برج العذراء

يأخذ العذراء الحب على محمل الجد، وعندما تنتهى العلاقة، يكون ذلك عادةً لسببٍ وجيه ونادرًا ما يؤمن بالفرص الثانية إلا إذا أظهر الشخص الذى أساء إليه تغييرًا واضحًا وحقيقيًا، ولأنه عاطفى يشعر بأن الانفصال وكأنه ولادة جديدة بالنسبة له.

برج الجدى

عقلية برج الجدى العملية والموجهة نحو الأهداف تمنعه من إضاعة الوقت فى علاقات سابقة أثبتت عدم فاعليتها، وبالنسبة له، يجب أن يكون الحب مستقرًا ومثمرًا ومتوافقًا مع رؤيته طويلة المدى، وإذا فشلت علاقة، لا يرى الجدى أى فائدة من تكرار الأخطاء نفسها، لذلك لن يعود للحبيب السابق من جديد.



مشهد من مسلسل عايشة الدور

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