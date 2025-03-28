شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 28 مارس: تخلص من الأفكار السلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسم مولود برج الحوت بالعديد من الصفات والتى منها تمتعه بشخصية اجتماعية مرحة، لذلك فهو يمتلك العديد من الأصدقاء فى حياته، كما يحب عمله ويتقنه.

برج الحوت فى حظك اليوم

يتصف مولود برج الحوت بصفات أخرى منها حبه للحياة، كما يفضل الجلوس فى منزله لفترة طويلة، ويميل للعيش فى الخيال لفترة من الوقت، مما يساعده على ابتكار أفكار مميزة.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج الحوت توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى

تخلص من الأفكار السلبية التى تحول بينك وبين تحقيقك لهدفك الذى تحلم به، واطلع على كل ما هو جديد ومختلف فى مجالك المهنى حتى تستطيع النجاح.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى

اختار لقلبك من يليق به، ولا تتسرع فى اختيارك أو تنجذب للمظهر الخارجى حتى تحسن الاختيار هذه المرة ولا تكرر نفس تجاربك العاطفية الماضية.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى

افتح صفحة جديدة مع الحياة ولا تتذكر أحزان الماضى حتى تظل تشعر بالتفاؤل والسعادة طوال الوقت، كما عليك ممارسة تمارين اليوجا بشكل يومى حتى تحسن من حالتك المزاجية.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الحوت خلال الفترة المقبلة أن يختار لقلبه من يليق به، ويتخلص من الأفكار السلبية التى تحول بينه وبين تحقيقه لهدفه.