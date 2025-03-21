شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 21 مارس: استغل أى فرصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج القوس بالعديد من الصفات والتى منها حبه الشديد للحرية والانطلاق، كما يفضل التسوق ويحب عمله ويتقنه جيداً.

برج القوس فى حظك اليوم

يتسم مولود برج القوس بصفات أخرى منها الرومانسية، كما يتمتع بشخصية مستقلة، لذلك لا يقبل أن يملى أحد عليه أى أفكار أو أوامر.

مشاهير برج القوس

من مشاهير برج القوس الفنان براد بيت، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

استغل أى فرصة فى طريقك حتى تتقدم فى عملك وتحقق المزيد من النجاحات التى تحلم بها، ولا تهدر وقتك فى التفكير بأشياء غير مفيدة لك.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تعاون مع شريك حياتك فى تربية أطفالك ولا تتجاهله حتى يشعر باهتمامك وحبك الشديد له، كما عليك بالتحدث معه عن حلول تجعلكما تشعران بالسعادة وتتخلصان من الملل.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

احرص على تناول الخضراوات والفواكه حتى تستفيد من عناصرها الغذائية، وإياك والإفراط فى تناول الحلوى حتى لا يزيد وزنك من جديد.

لمواليد برج القوس توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يجب على مولود برج القوس خلال الفترة المقبلة أن يهتم بتناول الخضراوات والفواكه ويستغل أى فرصة حتى يحقق ما يحلم به من أمنيات.