شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الميزان.. حظك اليوم السبت 22 مارس: فرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرف مواليد برج الميزان بأنهم صناع سلام بطبيعتهم، وخبراء في اللباقة والدبلوماسية في علاقاتهم بالآخرين يختارون كلماتهم بعناية، ويسعون لإيجاد أرضية مشتركة مع أكبر عدد ممكن من الناس.

برج الميزان في حظك

يتمتع مواليد برج الميزان بحسٍّ قويٍّ بالعدالة فهم يريدون أن يُسمع صوتهم الجميع، ويحرصون على تحقيق التوازن، خاصةً في الفعاليات الجماعية.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان الفنانة روبي ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهني

قد تظهر فرصة خفية تساعدك في الحصول على مكانة جيدة في العمل، لذ كن متيقظًا خلال الفترات المقبلة، ولا تتردد في إتخاذ زمام المبادرة فى عملك.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفي

ناقش شريك حياتك ولكن أحذر أن تتحول هذه المناقشة لجدال و صراعات، لذا اختر كلماتك بحكمة لتجنب سوء الفهم غير المبرر.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحي

طاقتك متقلبة اليوم، لذا أنصت جيدًا لجسمك، واسترح إذا لزم الأمر، وتجنب المبالغة في الالتزامات في الفترات المقبلة وابتعد عن تناول المشروبات الغازية .

برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

‏يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يصدر بعض القرارات التي تؤهله لمكانة جديدة تمكنه من الحصول على مال أكبر خلال الفترات المقبلة واستعد وكن على وعي كافً عند شراء أي مستلزمات.