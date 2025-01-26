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طالع الأبراج: 3 أبراج فرفوشة طول الوقت ومفيش حاجة تقدر تعكر مزاجها.. أبرزها برج الثور

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  • طالع الأبراج: 3 أبراج فرفوشة طول الوقت ومفيش حاجة تقدر تعكر مزاجها.. أبرزها برج الثور 1/4
  • طالع الأبراج: 3 أبراج فرفوشة طول الوقت ومفيش حاجة تقدر تعكر مزاجها.. أبرزها برج الثور 2/4
  • طالع الأبراج: 3 أبراج فرفوشة طول الوقت ومفيش حاجة تقدر تعكر مزاجها.. أبرزها برج الثور 3/4
  • طالع الأبراج: 3 أبراج فرفوشة طول الوقت ومفيش حاجة تقدر تعكر مزاجها.. أبرزها برج الثور 4/4

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القاهرة - سامية سيد - كتبت نهير عبد النبى

السبت، 25 يناير 2025 04:00 م

تتميز بعض الأبراج الفلكية بالمرح والإقبال على الحياة حتى مع التقدم فى العمر، فيبحثون دائمًا عن كل ما هو جديد ومميز ويخوضون التجارب المختلفة، وهؤلاء نستعرضهم فى التقرير، وحسب ما ذكره موقع newsukraine وهم:

أبراج فلكية مقبلة على الحياة برج الثور

يعرف برج الثور بأنه كوكب الحب والجمال والثروة، ويعرف أيضا بحبه للتجارب الحسية وميله للاستقرار وتقدير الأشياء الجميلة في الحياة، وعندما يتقدم برج الثور في العمر يهتم أكثر برشاقته وأناقته.

يتمتع برج الثور بتقدير فطري للجمال بكل أشكاله. ويزداد هذا التقدير عمقًا مع تقدم العمر، حيث يتطور ذوقه الفنى كلما كبر فى العمر.

برج الجدى

مع مرور السنين، يصبح برج الجدى محتفظًا بطبيعته وعزيمته وقوته وثباته ويتمتع بالصبر والانضباط ومع مرور كل عام، تتحسن صفاته الفطرية ويصبح مرون ومثابر، ويحول التحديات التى تواجهه إلى فرص ويعيش دائماً بروح طفل مغامر ولا يشعر بتقدم العمر .

برج العذراء

برج العذراء من الأبراج التى تتميز بخفة الظل ودائما مايظهرون أصغر من عمرهم الحقيقى وكلما تقدموا في العمر يزداد شغفهم وحبهم للحياة.

 

ابراج شبابية
فتاة سعيدة 

 

ابراج فلكية
شاب يشعر بالسعادة

 

ابراج مرحة وشبابية
فتاة مرحة 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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