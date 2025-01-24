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طالع الأبراج: برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 24 يناير: عبر عن حبك

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القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج الحوت بالعديد من الصفات، والتى منها تمتعه بشخصية اجتماعية محبوبة من الجميع، لذلك يمتلك العديد من الأصدقاء سواء فى عمله أو فى محيط مسكنه.

برج الحوت فى حظك اليوم

يتسم مولود برج الحوت بصفات أخرى منها الذكاء والميل إلى العيش فى الخيال، الأمر الذى يساعده على ابتكار أفكار مختلفة بعمله.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت الفنان أحمد السقا، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج الحوت توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى

لا تجازف وتتسرع فى اتخاذ أى قرار دون دراسته جيداً حتى لا تندم بعد ذلك، كما عليك بوضع خطة تساعدك على النجاح فى عملك.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى

عبر عن حبك دائماً لشريك حياتك ولا تبخل عليه باهتمامك ورعايتك له حتى يبادلك نفس الشعور، كما عليك بالتقرب من أفراد عائلتك.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى

اهتم بصحتك بممارسة التمارين بشكل يومى، واتبع نظاما غذائيا صحيا مناسبا لك، حتى تحافظ على صحتك وتتجنب السمنة.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الحوت خلال الفترة المقبلة ألا يتسرع فى اتخاذ أى قرار حتى لا يندم بعد ذلك ويعبر عن حبه لشريك حياته.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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