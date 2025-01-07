شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 7 يناير: رتب أوراقك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج القوس بالعديد من الصفات والتي منها حرصه على خوض المغامرات والكرم الزائد الذى يدفعه للإسراف وتدليل نفسه.

برج القوس فى حظك اليوم 7 يناير

يتسم مولود برج القوس بالعصبية ويتمتع بشخصية مرحة وسرعة البديهة والرومانسية وحبه الشديد لأسرته كما يعبر عن رأيه بحرية.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنانة مايلي سايروس، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

عندما تحتاج للسفر لإنجاز بعض المهام الخاصة بعملك رتب أوراقك جيداً وضع جدول زمنى وخطة تساعدك على تحقيق هدفك.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

انصت لشريك حياتك جيداً، ولا تتجاهله حتى تقوى علاقتك به، وإياك والإنصات لمن يحاولون إثارة المشاكل بينكما .

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

حافظ على صحتك باتباع نظام غذائى صحى مناسب لك، وتحكم في شهيتك حتى تحافظ على رشاقتك وتستطيع ارتداء ما تحب من ملابس.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج القوس خلال الفترة المقبلة، أن يحافظ على صحته ويرتب أوراقه عند السفر حتى يستطيع إنهاء عمله في وقت قصير.