شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الحوت.. حظك اليوم الخميس 19 ديسمبر: اتبع قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج الحوت يعمل على إشغال العقل والذكاء الدائم والكبير، يعرف كيف يصل للآخرين بمنتهى البساطة والتلقائية والحب.

برج الحوت فى حظك اليوم 19 ديسمبر

مولود برج الحوت إنسان حساس جدًا يهتم بالتعامل مع الآخرين، لا يمكن أن يكون مولود الحوت وحيدًا عندما يكون بمفرده، لأن لديه خيال نشط يستطيع أن يستعيده فى أى لحظة.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهيره الفنانة ليلى طاهر، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج الحوت توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى

فترة من الإبداع والإلهام، ستحقق نجاحًا كبيرًا فى مشاريعك، لكن الأوضاع المالية ستظل متذبذبة بعض الشىء بسبب كثرة إنفاقك، حاول الادخار.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى

أنت تعيش أجواء رومانسية وهادئة بسبب قلبك الكبير ورقة مشاعرك التى لا تكرر، وربما تشعر بالحساسية الزائدة حاول التحكم فى مشاعرك.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى

العصبية والتوتر يقلق حياتك رغم أنك تعيش أجواء هادئة، انتبه لمشاكل الجهاز العصبى، ومارس تمارين الاسترخاء.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن يكون اليوم يوم النجاح والإبداع فى العمل، كما أن عليك أن تثق فى حدسك وتتبع قلبك.