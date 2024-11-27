شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج العقرب.. حظك اليوم الأربعاء 27 نوفمبر: حدسك قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج العقرب هو واحد من الأبراج المائية، ويستمر فى الفترة من 23 أكتوبر إلى 21 نوفمبر، ويتميز برج العقرب بقوة الإرادة والميل إلى الكتمان والرغبة فى حفظ الأسرار سواء أسراره الشخصية أو أسرار من يأتمنه عليها.

برج العقرب فى حظك اليوم

ومواليد برج العقرب من أكثر الأبراج شغفا بالحب والعلاقات العاطفية وهم يميلون إلى المواجهة بدلاً من الأسئلة الكثيرة والحيرة ويكرهون الكذب والنفاق بشدة.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج العقرب توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى

يوم خاص للأشخاص الذين يتعاملون مع أنشطة الضيافة أو الأعمال الخيرية، سيأتيك النجاح بسهولة، خاصة أنك لا تتعجل الأمور وتتعامل بهدوء إذا واجهت أى ضغوط، قد يحالفك الحظ إذا كنت تسعى جاهدًا لتحقيق المزيد من مصادر الدخل.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حاول أن تأخذ هدنة فى علاقتك بشريك حياتك، وأن تبتعدا عن بعضكما قليلا ليقرر كل منكما ما يريده من الآخر، وفى هذه الفترة فكر فى احتياجاتك من شريك حياتك.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى

قد ترغب فى تغيير نمطك الغذائى بالكامل اليوم، قد تقرر أن تصبح نباتيًا تمامًا، أو قد تتطور لديك فجأة رغبة فى تناول الأطباق البسيطة المطبوخة فى المنزل من الفواكه والخضراوات والأسماك الطازجة، ربما ستتجنب الأطباق الثقيلة والحارة، قد تتبع نظامًا غذائيًا للتخلص من السموم، هذا سيجعلك تشعر بالنشاط الشديد والشباب.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

حدسك قوى فى هذه المرحلة وسيقدم لك إرشادات جيدة فيما تفعله، الحظ فى صالحك لكن يجب أن تفكر مرتين قبل اتخاذ أى خطوة، قد تشعر بجو من المشاعر، قد يعود إليك أصدقاء ومعارف قدامى يجلبون لك مشاعر إيجابية.