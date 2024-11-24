شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الأحد 24 نوفمبر: اتبع عقلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحكم برج الثور كوكب الزهرة وهو كوكب الحب والعطاء وهذا يجعل برج الثور يقدر الفن والجمال فيحب الموسيقي والرسم وتأليف الكتب، ومواليده يمكن الإعتماد عليهم كما يتصفون بأنهم أقوياء ويمتلكون عزيمة قوية، وحسن تصرف ومبدعون.

برج االثور فى حظك اليوم 24 نوفمبر

يحب برج الثور الطبيعة ويقدس جمالها، وصادق ومحترف ومبدع في عرض أفكاره، ويحب أسرته ويشاركها اهتماماتها، كما إنه إجتماعي ولا يحب العزلة، وصادق في وعده، وذكي في تصرفاته، وحنون وعنده عاطفة قوية تجاه أحبائه، ولا يعتمد على أحد، وصبور ومدرك أن الأمور الجيدة تحتاج للمزيد من الوقت لتتحقق.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنان مصطفى شعبان، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج الثور توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.



مصطفى شعبان

برج االثور حظك اليوم على الصعيد المهني

إحساسك بالنشاط والحيوية سيسهل عليك عملك، اتبع عقلك وتقدم بحرص، واثبت للجميع أن عملك أهم ما تملك، وحقق ذاتك واتبع اهدافك وأعمل على تحقيقها ولا تخشى إتخاذ بعض الخطوات الجريئة التي من شأنها أن تنقلك لمكانة أفضل، وأتبع التعليمات التي يوجهها لك مديرك ليكون صورة جيدة عنك ويسند لك مهام أكثر.

برج االثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي

احترامك لشريك حياتك أولى الخطوات التي تجعل حياتك سعيدة معه، فكن إيجابيًا وفكر بطريقة تقودك مباشرة لقلب حبيبك، وفي عقلك الباطن وأبتكر مجموعة من الأفكار تسعد بها شريك حياتك، فلا تفوت الفرصة في الإعتراف له بحبك واجعله سعيداً.

برج االثور حظك اليوم على الصعيد الصحي

تشعر بالنشاط فأحرص على ممارسة الرياضة، واشرب الماء وتحرك لتحرق الدهون الضارة في جسمك، وتخلص من العادات السيئة في حياتك وتناول طعام صحي يشتمل على الخضروات والفاكهة والبروتين، واشرب فنجانًا واحدًا من القهوة كل صباح ليعزز من ذكائك.

برج االثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن اليوم هو يوم الحب الخاص بمواليد برج الثور، فمن المتوقع أن يقابلوا توأم روجهم الذي حاولوا دائمًا العثور عليه لتكتمل حياتهم ويعيشون في سعادة معه.