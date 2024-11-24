شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الأحد 24 نوفمبر: قسط من الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتمى برج القوس إلى الأبراج النارية التي تعرف بحبها الشديد للصدق، كما يحب أصدقاءه ويسعد بالخروج معهم، ويحب الضحك والمرح، ويتميز بروحه الخفيفة التي يحبها الجميع، ويمتلك إبتسامة ساحرة وجذابة، ويحب ارتداء الملابس الجذابة و يحرص على متابعة أحدث صيحات الموضة.

برج القوس فى حظك اليوم

يحب مواليد برج القوس الأكل كثيرًا خاصًة الحلوي، ويحب أن يستمتع بعطلته بمشاهدة الأفلام الرومانسية، كما إنه برج كريم ومتفائل دائمًا ويمتلك العديد من المواهب مثل العزف على البيانو، وكتابة الشعر.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس شويكار، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج القوس توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.



شويكار

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني

خذ قسط من الراحة فقد عملت الأيام الماضية بجد، فبعد الإنتهاء من راحتك، قدم أفكار متميزة وجذابة لمديرك، واعرف جيدًا أن المنافسة الشريفة من أخلاقيات العمل.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفي

اتخذ خطوة جدية في حياتك العاطفية مثلاً اعرض على حبيبك الزواج، وشارك معه اهتماماتك وأفكارك بشأن علاقتك معه، وشجعه على الإعتراف لك بحبه، ولا تتوقف أنت أيضًا على الإعتراف له بحبك.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحي

لا تتكاسل عن زيارة الطبيب لتطمئن على صحتك، وحاول أن تحافظ على نمط حياة صحي بتناول الخضروات والفواكه، وشرب العصائر الطبيعية الخالية من السكر، ومارس الرياضة حتى ولو كانت رياضة بسيطة مثل المشي، ولا تصرف في شرب القهوة واحرص على شرب الماء.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن برج القوس سيشهد تطور ملحوظ في صحته ويتخلص من المشاكل الصحية التي يعاني منها، وستكون صحته جيدة خلال الأيام المقبلة.