شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 22 نوفمبر: اهتم بعملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج العذراء بالعديد من الصفات، والتى منها تمتعه بشخصية قوية وحرصه على تنظيم وترتيب كل شىء حوله سواء فى عمله أو منزله.

برج العذراء فى حظك اليوم

يتسم مولود برج العذراء بالعديد من الصفات الأخرى، والتى منها حرصه على تنظيف كل شىء حوله، كما لا يثق فى أحد بسهولة.

مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى

اهتم بعملك واحرص على تحقيق أكبر قدر من الإنجاز فيه خلال الفترة المقبلة، حتى تثبت ذاتك من جديد، وإياك والتكاسل مرة أخرى.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لا تعاند شريك حياتك طوال الوقت، وحاول أن تحسن علاقتك به حتى تنجح وتقوى علاقتكما مع مرور الوقت.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحى

اتبع نظاما غذائيا صحيا مناسبا لك حتى تحافظ على صحتك وتحصل على جسم رشيق كما كنت تحلم طوال الوقت.

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج العذراء خلال الفترة المقبلة أن يتبع نظاما غذائيا صحيا مناسبا له حتى يخسر وزنه الزائد الذى اكتسبه الفترة الماضية.