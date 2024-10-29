شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الأسد.. حظك اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر: تخلص من العصبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ برج الأسد بين 23 يوليو و22 أغسطس، أصحاب هذا البرج يعشقون دفء الشمس وحرارتها بحكم أنه برج ناري، مولوده صاحب جاذبية خاصة، قيادى، لديه حكمة في الحديث يعرف من أين يبدأ وينتهى، إنسان كريم يساعد الآخرين دون مقابل.

برج الأسد في حظك اليوم 29 أكتوبر

مولود برج الأسد، اكتسب صفة الشجاعة من الأسود، يملك عزة نفس عالية، إنسان جذاب يحب التجمعات والحفلات والرحلات وكل متع الحياة، يهتم بالعائلة جدًا.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد مديحة كامل، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهني

تعرضت فى الفترة الأخيرة لمشاكل كثيرة تتعلق بالعمل، ولكن من المتوقع أن تحدث الكثير من التغيرات خلال الأيام المقبلة، والتى من شأنها أن تغير كثيرًا فى أوضاعك، كذلك ستكون قادرًا على الخروج بأفكار مبتكرة وغير تقليدية، والتى من شأنها أن تجذب الأعين إليك وتستطع تحقيق أحلامك جميعها.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفي

مخاوفك من جانب الحبيب أو شريك الحياة تسيطر عليك، تخلص منها، فهى ليست الطريق الصحيح لعيش حياة جيدة معها، فمن الأفضل أن تتخذ من الصراحة طريقاً لدرأ كافة الخلافات التى كانت بينكما خلال الفترة الماضية، وتنعم بحياة أفضل معه.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحي

أوضاعك الصحية تبدو غير مستقرة بسبب تغير شكل الحياة الخاص بك، فبعد أن كنت تحصل على وقت كافى من الراحة، أصبحت الآن غير قادر على العيش بطريقة صحيحة، فمن الأفضل أن تعود إلى هذا الأمر حتى تحقق ما تريد

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة أنه سيكون هناك الكثير من التغيرات الكثيرة التى تتعلق بالعمل وكذلك علاقتك بالحبيب، تخلص من العصبية وحاول أن تتعامل مع كل التغيرات المحيطة بك بشكل جيد.