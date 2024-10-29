شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الميزان.. حظك اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر: الكلمة الطيبة صدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج الميزان طيب جدًا يعشق الطبيعة والهدوء يمتلك توازن في التعامل مع من حوله، يعشق الانسجام والوفاق يتعاملون بأدب واحترام، يحاول إسعاد من حولهم بمنتهى الإخلاص.

برج الميزان فى حظك اليوم 29 أكتوبر

مولود برج الميزان، يحب الموسيقى والفن والقراءة، رومانسي، يكره الكذب والخيانة، إنسان حالم مبتكر مبدع مرهف المشاعر عاقل في التصرفات إلى حد كبير.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان نعيمة عاكف، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى

يمكنك التعبير عن نفسك فى العمل دون الإساءة لأحد، فلا تصمت على الإساءة من زملائك، وفى الوقت نفسه لا تسيء أنت إليهم، إن شعرت بوجود مشاكل بينكم حاول أن تتفهم وجهة نظرهم ولكن دون التهاون فى حقك بأى حال من الأحوال، كما عليك أن تتذكر أن "الكلمة الطيبة صدقة" فبعض المشاكل قد تحلها كلمة قيلت بصدق.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

إن شعرت بالتخبط فى علاقتك العاطفية، فهذا لا يعنى أن عليك إنهاء هذه العلاقة، قد يعنى أنك تحتاج إلى فترة بُعد لتختبر فيها مشاعرك، فقد تكون هذه الفترة فرصة لتشعر بالاشتياق من جديد، ولتعرف قيمة الطرف الآخر فى حياتك، كن جريئًا وصارح شريك حياتك برغبتك، وكن حذرًا فى الطريقة التى ستنقل بها الموضوع إليه.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى

اهتمامك بأسنانك يجب أن يكون عادة من عادات يومك، وروتين أساسى قبل النوم، ولكن ليس جميعنا اعتدنا على هذه العادة، وهذا لا يعنى أن الوقت قد فات، فيمكنك الاعتناء بها منذ هذه اللحظة، والمتابعة مع طبيب أسنان، ليشرح لك الحالة الصحية لأسنانك.

برج الميزان توقعات علماء الفلك لمواليد الفترة المقبلة

الحياة لا تسير على وتيرة واحدة دومًا، المهم أن تستغل كل فترة منها، وتخرج منها بأفضل النتائج الممكنة، حتى لا تندم على أى فترة من فترات حياتك، قمت بإضاعتها واجعل عندك أملاً فى تنفيذ ما تحلم به مهما كانت الصعاب.