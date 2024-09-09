الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم بالمايوه وتُنتقد – صورة

بيروت - سعد محمود - احتفلت النجمة اللبنانية نادين نجيم بعيد ميلاد ابنها جيوفاني العاشر، وسط عائلتها والمقربين منها، ونشرت صورتها مع ابنيْها وبدت سعيدة للغاية معهما.

ففي كل عام، تحاول نادين أن تكون الى جانب ولديها في أهم مراحل حياتهما لا سيّما يوم موالدهما، ولم تمر سنة الا وكانت معهما في ظل كل انشغالاتها وحتى تصويرها لمسلسلاتها.

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هذا العام اختارت ان تحتفل بإبنها في مسبح خاص، وبدل أن يصفقوا لها ولأمومتها، علّقوا على ظهورها بالمايوه مع ابنتها، ولم يلاحظوا الا لجسدها ولم يتحدثوا عن رابطها القوي بإبنيْها.

غير أن نادين ارتدت المايوه في مكان مخصص له ولم تلبسه لا على الطريق ولا في المنزل ولا في الكواليس!

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يذكر أن نادين لن تتواجد هذا العام في السباق الرمضاني وفضّلت الابتعاد، لأنها لم تجد الشروط التي طلبتها ومنها النص القوي.