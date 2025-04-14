الحرس الوطني و"الخارجية" ينفذان مهمة إسعاف جوي

ابوظبي - سيف اليزيد - نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ في الحرس الوطني بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مهمة إسعاف جوي لمصاب في العقد الرابع من العمر تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال وجوده في المملكة العربية السعودية.

وقال المركز، في حسابه على موقع "إنستقرام": "بتعاون ودعم السلطات السعودية، تم تنفيذ عملية إسعاف جوي للمصاب من المملكة العربية السعودية الشقيقة، بعد تلقيه العلاج في مستشفى حفر الباطن المركزي، إلى مستشفى كليفلاند في دولة الإمارات لاستكمال العلاج".

وأضاف المركز "وفي هذا الصدد، تثمن وزارة الخارجية جهود السلطات السعودية ودورهم البارز في تقديم الدعم لسفارة دولة الإمارات في الرياض بهدف إنجاح مهمة الإسعاف الجوي".