الامارات | رئيس الدولة يبحث التعاون مع رئيس غينيا بيساو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس جمهورية غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحّب سموه بالرئيس الضيف، خلال اللقاء الذي جرى بمجلس قصر البحر في أبوظبي، متطلعاً إلى أن تسهم زيارته في دفع علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبلاده إلى آفاق أرحب من التطور والنماء.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، مسار علاقات التعاون المتنامية بين دولة الإمارات وغينيا بيساو، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، وغيرها من الجوانب الحيوية التي تخدم الأولويات التنموية المشتركة، كما تطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها.