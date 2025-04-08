شاشات ذكية رقمية في مساجد دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بدء تشغيل شاشات ذكية رقمية في مساجد إمارة دبي، لتوفير قناة تفاعلية مباشرة تم ربطها مع منصة مركز عمليات المساجد وتطبيق دلوك لمواقيت الصلاة، بما يسهم في تحسين التجربة الدينية والتعليمية للجميع.

وأوضح المهندس علي الحليان، مدير إدارة الهندسة ورعاية المساجد، أن الشاشات الذكية ستعمل كحلقة وصل تفاعلية ومعرفية لرواد المساجد، ستساهم في الوصول إلى محتوى متنوع، بما في ذلك مواقيت الصلاة وخطب الجمعة والآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأذكار، بالإضافة إلى رسائل التوعية والمحاضرات والفعاليات الدينية، وعرض إعلانات وإشعارات محدثة تتعلق بمواعيد الصلاة، خطب الجمعة، وتسهيل الوصول للمحاضرات والفعاليات المجتمعية الأخرى، التي تهم المجتمع المحلي، وسيتم بث الأدعية والأذكار ما بعد الصلاة، والخدمات الأخرى ذات العلاقة برواد المساجد.

وأضاف الحليان، أن المشروع جاء ضمن خطة رقمية شاملة لمواءمة مستهدفات خطة دبي 2040، وذلك من خلال تبني تقنيات حديثة لتحقيق الاستدامة، وتحسين البنية التحتية الرقمية للمساجد، بما يتوافق مع احتياجات المجتمع.

الوعي الديني

يُتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الوعي الديني والاجتماعي لرواد المساجد، لتكون منصة تفاعلية لتحسين التواصل بين المجتمع والإدارة، ويجعلها خطوة محورية نحو تحقيق تجربة دينية مجتمعية متكاملة في المساجد.