"تاس": وصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس

أفادت وكالة "تاس"، عن وصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس.
وسبق وأن ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين، أن ستيف ويتكوف سيسافر إلى روسيا لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا.
وأوضحت ليفيت "أننا نأمل أن نسير في الاتجاه الصحيح بشأن أوكرانيا"، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر عن إحباطه من روسيا وأوكرانيا في مساعيه لإعلان وقف القتال.
وتأتي زيارة ويتكوف لاستكمال المباحثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. كما تأتي قبل يوم من الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأميركا في العاصمة العمانية مسقط.
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