مرصد قنديلي للزلازل في تركيا: هزتان أرضيتان في مدينة كوتاهيا بقوة 4.5 و4.6 درجات على مقياس ريختر

أعلن مرصد قنديلي للزلازل في تركيا، عن "هزتين أرضيتين في مدينة كوتاهيا بقوة 4.5 و4.6 درجات على مقياس ريختر".

وكانت قد أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، عن "تسجيل 184 هزة ارتدادية في أعقاب الزلزال الذي ضرب إسطنبول بقوة 6.2 درجة"، محذرة من استمرار الهزات في الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، التي حذرت من دخول المنشآت الخطرة، أنه "من الممكن أن تستمر الزلازل بقوة معينة لفترة زمنية معينة بسبب الهزات الارتدادية التي تستمر بعد الهزة الرئيسية".

وذكرت أن "الهزات الارتدادية الناجمة عن الزلزال الذي ضرب إسطنبول قد تستمر في الأيام القليلة المقبلة"، مشيرة إلى أن "النشاط الزلزالي يتركز على امتداد خط بطول يتراوح بين 10 و15 كيلومترا باتجاه الشرق".

وأضافت "حتى الآن، تم تسجيل 184 هزة ارتدادية، من بينها سبع هزات بلغت قوتها 4 درجات أو أكثر على مقياس ريختر". فيما شددت الإدارة على "أهمية عدم دخول المباني المتضررة حتى انتهاء الفرق الفنية من فحصها والتأكد من سلامتها الإنشائية".