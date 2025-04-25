حبيب: منصة قرض الإسكان خفّضت الكثير من الضغوط علينا وننتظر دعوة من صندوق أبو ظبي للتنمية

أشار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان في لبنان انطوان حبيب إلى أنّ "منصة التسجيل لقرض الإسكان خفّضت الواسطة والكثير من الضغوط علينا"، موضحًا أنّ "الجهات المانحة هي من تختار مصرف الإسكان في لبنان".

ولفت، في حديث لقناة "إل بي سي أي"، إلى "أننا ننتظر دعوة من صندوق أبو ظبي للتنمية"، من أجل البحث في القروض السكنية.

وقال حبيب للشباب: "نريد أن يعود اللبناني إلى أرضه، وهدفنا وطني".