"النشرة": معركة حامية في الضبية بين نبيه طعمة وكورين الاشقر وبلبلة في صفوف القوات

أشارت مصادر مطلعة عبر"النشرة"الى ان المعركة في الضبية تجري على نار حامية بين لائحتين: الاولى يرأسها نبيه طعمة والثانية ترأسها كورين الاشقر. وتلفت المصادر إلى "وجود بلبلة في صفوف القوات نظراً لكون الحزب ترك الخيار لمناصريه في الانتخابات، بينما لائحة نبيه طعمة تضم منسق القوات في المنطقة، الذي يحاول أن يوحي أن حزبه يدعم اللائحة المدعومة من الكتائب وفيها عونيون، أما اللائحة الاخرى تترأسها كورين الاشقر، وتضمّ أيضا منسق الوطني الحر السابق في المتن عبدو لطيف".

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