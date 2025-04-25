أشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" الى أن "المفاجأة في بلدية الجديدة- البوشرية، السدّ جاءت مع تقدم رئيس البلدية السابق أنطوان جبارة بترشيحه الى الانتخابات البلدية"، لافتة الى أن "ذلك حصل بعد أن تمت تسوية الخلافات، التي كانت قائمة سابقاً، بين جبارة والمر"، على حدّ قول المطلعين.
ولفتت المصادر إلى أن "في الجديدة تتنافس لائحتان ومرشحين منفردين، الأولى برئاسة جان أبو جودة، مدعومة من التيار الوطني الحر والمرّ، والثانية يرأسها أوغست باخوس، مدعومة من الكتائب والقوات والنائب ابراهيم كنعان، اضافة إلى الطاشناق والسريان"، وتضيف المصادر: "حتى ليل أمس كانت كفّة الفوز تميل إلى أوغست باخوس، ولكن تقدم أنطوان جبارة بترشيحه أعاد خلط الأوراق بقوّة، خصوصاً وأن الكلام جدّي عن مفاوضات تجري لانضمامه إلى اللائحة التي يدعمها التيار الوطني والمرّ".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تقدم أنطوان جبارة بترشيحه يعيد خلط الأوراق في إنتخابات بلدية الجديدة-البوشرية السدّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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