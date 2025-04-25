"الوطني الحر" نفى ما ذكرته احدى الصحف عن زيارة لنواب "التيار" لبري وعرض تفاهمات بلدية ونيابية

أكدت اللجنة المركزية للأعلام في "التيار الوطني الحر"، في بيان، أن "ما ذكرته احدى الصحف في عددها اليوم الجمعة عن زيارة مزعومة لنواب "التيار" لرئيس مجلس النواب نبيه بري وعرض تفاهمات بلدية ونيابية مقابل المناصفة في بيروت، عار من الصحة".

وتمنت اللجنة، أن يتم "توخي الدقة والتحقق من المصدر قبل نشر أي مادة صحافية متعلقة به".