الامارات | مواقف السيارات مجانية في دبي أيام عيد الفطر المبارك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 مارس 2025

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، الجمعة، أن جميع مواقف السيارات العامة في دبي ستكون مجانية خلال عطلة عيد الفطر، باستثناء مواقف السيارات متعددة الطوابق. وتستمر فترة الإعفاء من الرسوم من الأول إلى الثالث من شوال، على أن يُستأنف العمل بالرسوم المدفوعة في الرابع من شوال.