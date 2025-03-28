الامارات | مواقف السيارات مجانية في دبي أيام عيد الفطر المبارك

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف السيارات مجانية في دبي أيام عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 مارس 2025
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، الجمعة، أن جميع مواقف السيارات العامة في دبي ستكون مجانية خلال عطلة عيد الفطر، باستثناء مواقف السيارات متعددة الطوابق. وتستمر فترة الإعفاء من الرسوم من الأول إلى الثالث من شوال، على أن يُستأنف العمل بالرسوم المدفوعة في الرابع من شوال.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App