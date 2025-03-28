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الامارات | مواقف السيارات مجانية في دبي أيام عيد الفطر المبارك

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  • الامارات | مواقف السيارات مجانية في دبي أيام عيد الفطر المبارك 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف السيارات مجانية في دبي أيام عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 مارس 2025

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، الجمعة، أن جميع مواقف السيارات العامة في دبي ستكون مجانية خلال عطلة عيد الفطر، باستثناء مواقف السيارات متعددة الطوابق. وتستمر فترة الإعفاء من الرسوم من الأول إلى الثالث من شوال، على أن يُستأنف العمل بالرسوم المدفوعة في الرابع من شوال.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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