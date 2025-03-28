الامارات | بعثة الإمارات في تايلاند تدعو المواطنين للحذر بسبب الزلزال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهابت بعثة دولة الإمارات في بانكوك مواطني الدولة المتواجدين في مملكة تايلاند بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الزلزال الذي ضرب مناطق مختلفة من البلاد. كما تؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.