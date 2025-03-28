الامارات | لجنة تحري هلال شوال تعقد اجتماعها غداً في موقع الحصن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد لجنة تحري هلال شوال لسنة 1446هـ بمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وانطلاقا مما أنيط به من مهام ومسؤوليات وطنية، اجتماعها في موقع الحصن التاريخي بالعاصمة أبوظبي مساء غد السبت: 29 رمضان 1446هـ، الموافق: 29 مارس 2025م؛ برئاسة معالي العلامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وحضور معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي نائب رئيس المجلس، وأعضاء من الخبراء المختصين في الجوانب الشرعية والإفتائية والقانونية والفلكية.

وستُشرف اللجنة خلال اجتماعها على تدارس المعطيات العلمية والتقارير الدقيقة التي توافيها بها الجهات والمؤسسات المشاركة ذاتُ الاختصاص بشأن الحسابات الفلكية للحظة ولادة الهلال، وحدوث الاقتران، ومدى إمكانية تحقق الرؤية، بالإضافة إلى النتائج الواردة إلى اللجنة بعد مغيب شمس يوم السبت من مختلف المراصد الوطنية المزودة بأحدث الأجهزة المتطورة والآلات الذكية.