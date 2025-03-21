«الأرصاد» يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم، وهي 41 درجة مئوية في جبل الظنة (منطقة الظفرة) الساعة 13:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.