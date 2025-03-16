«عجمان الاجتماعية» تختتم الدورة السابعة لمسابقة القرآن الكريم

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

اختتمت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، مساء أمس، مسابقة الجمعية لحفظ القرآن الكريم بدورتها السابعة، بمشاركة أكثر من 200 مشارك ومشاركة، منهم أصحاب الهمم، والتي تهدف إلى التنافس في حفظ كتاب الله عز وجل، وتعزز في الأجيال الأخلاق السامية وتهذيب السلوك.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في قاعة الشيخ زايد بجامعة عجمان، وبحضور فضيلة الشيخ سعيد الخطيب، وسعادة عبيد حمد الزعابي، مدير مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان، وخليفة سلطان حارب المهيري، المدير العام لشركة الراسخون للعقارات، وحمد حسن الفوره، رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، وحسين الحمادي، المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، وأحمد سيف عبدالله المهيري، مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وعضو الجمعية، ومنى المطروشي، مدير عام الجمعية. وأعرب أحمد حسن الفوره، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن فخره بتنظيم المسابقة في دورتها السابعة، مثمناً التميز والنجاح في إخراج متطلباتها بالمستوى المنشود، خاصة أنها مسابقات قرآنية لأصحاب الهمم، حيث تمثل هذه المسابقات فرصة لتعزيز الروح المعنوية، وتحفيز الإصرار والعزيمة لدى المتسابقين، وتسعى لتشجيع المواطنين والمقيمين على التنافس في حفظ كتاب الله عز وجل، وتكريم المتميزين منهم.

62 فائزاً

في ختام الحفل، تم تكريم 62 مشاركاً ومشاركة من الفائزين، فيما بلغ عدد المشاركين في الجائزة 200 مشارك، إضافة إلى تكريم مراكز التحفيظ المشاركة ولجنة التحكيم والراعي للجائزة خليفة سلطان بن حارب المهيري.