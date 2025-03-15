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المنطقة تتأثر بامتداد منخفض جوي خلال اليومين المقبلين

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المنطقة تتأثر بامتداد منخفض جوي خلال اليومين المقبلين

ابوظبي - سيف اليزيد - قال المركز الوطني للأرصاد إن المنطقة تتأثر بامتداد منخفض جوي علوي من الغرب يصاحبه تشكلات مختلفة من السحب وكتلة هوائية باردة نسيباً وامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي.
وأوضح أن الطقس، من ليل الأحد حتى الاثنين، سيكون غائما جزئيا إلى غائم مع سقوط أمطار أغلبها خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الدولة وقد تكون غزيرة على مناطق محدودة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية.
الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً قد تكون مثيرة للغبار على اليابسة.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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